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В Италии мужчина без обуви угнал самолет и был перехвачен французским истребителем

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В Италии 33-летний уроженец Словакии угнал гражданский самолет и полетел в сторону Франции, где на его перехват вылетел истребитель Mirage 2000, сообщает радио Europe 1.

У самолета не было никакой радиосвязи и плана полета, а также он летел на малой высоте и пересек несколько бесполетных зон, из-за чего над Ниццей власти на 30 минут закрыли воздушное пространство. Машину удалось принудить приземлиться на аэродроме Экс-ле-Миль.

Управлявший самолетом был без каких-либо документов, удостоверяющих личность. Также у мужчины не было обуви, только носки. При задержании он передал полицейским письмо на английском языке.

Ранее в Якутске местный житель угнал кроссовер Hyundai и попал в аварию, после чего скрылся с места ДТП и уснул на скамейке.

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