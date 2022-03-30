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Охотник за Лох-несским чудовищем зафиксировал первое наблюдение Несси в 2022 году

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Getty Images

Охотник за Лох-несским чудовищем зафиксировал первое наблюдение Несси в этом году, пишет Mirror.

Эоин О'Фаодхагейн — опытный охотник за Лох-несским чудовищем, который регулярно записывает свои наблюдения через веб-камеру, установленную на берегу озера. 23 марта, просматривая кадры, он заметил что-то необъяснимое.

По словам мужчины, это были два объекта, которые двигались параллельно друг к другу. Сам он уверяет, что увидел доказательства существования чудовища, однако пользователи сети считают, что наблюдатель спутал Несси с бревном или каким-то мусором.

«Более северный объект резко повернул влево, оставляя необычный след. Это точно не бревно или какие-то обломки», — заключил Эоин.

Гэри Кэмпбелл, зафиксировавший более 1136 предполагаемых наблюдений за Несси за последние 26 лет, заявил, что весной мифическое чудовище обычно начинает проявлять признаки активности.

Ранее турист сообщил, что нашел Лох-несское чудовище на видео с дрона.

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