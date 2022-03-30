Неизвестный бросил в Московскую соборную мечеть дымовую шашку

Неизвестный метнул в Московскую соборную мечеть дымовую шашку, передает Telegram-канал Baza.

«Молодой человек кинул ее в здание главной мечети Москвы. Сейчас он задержан полицией», — сообщает канал.

Ранее сообщалось, что бутылку с горючей смесью бросили в здание посольства Турции в Варшаве, подозреваемый был задержан.

По предварительным данным, 34-летний мужчина кинул коктейль Молотова в здание турецкого посольства. В результате инцидента никто не пострадал.

Возгорание было оперативно ликвидировано. Полицией был задержан 34-летний гражданин Турции. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, выяснилось, что у злоумышленника был сообщник. Личность подельника, сопровождавшего турка, устанавливается. Следователи нашли на месте ЧП пакет, где находились четыре коктейля Молотова.

В результате попытки поджога на фасаде здания посольства остались следы от огня. Информации о материальном ущербе пока не поступало.