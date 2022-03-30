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Шереметьево с 1 мая закроет межтерминальное метро под летным полем

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Depositphotos

Директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова заявила, что аэропорт с 1 мая закроет межтерминальное метро под взлетно-посадочными полосами. Об этом она сообщила РБК.

По ее словам, аэропорт уведомит пассажиров об альтернативных способах перемещения.

Ранее сообщалось, что с 15 марта Шереметьево приостановил обслуживание пассажиров в терминале D. На сайте сообщается, что решение принято из-за введенных ограничений в сфере международных авиаперевозок.

Международные рейсы переведены из терминала D в С. Внутренние рейсы обслуживаются в терминале В. Отмечается, что также закрыты многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади терминала D.

В сообщении напомнили, что специальная инфраструктура для пассажиров с особенностями здоровья и с детьми есть и в терминалах B и С. Там работают специализированные комнаты матери и ребенка, залы повышенной комфортности «Меркурий» и «Орион» для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

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