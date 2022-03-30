Посольство США в Москве приостановило обработку заявок на выдачу виз

Посольство США в Москве сообщило о приостановке обработки заявок иммиграционных и неиммиграционных виз.

Причиной такого решения дипломаты назвали «введенные российскими властями ограничения» на деятельность дипмиссии.

Подчеркивается, что граждане России по-прежнему могут записаться на собеседование для получения неиммиграционной визы в любом диппредставительстве США.

Ранее в Госдепартаменте США отметили, что Москве и Вашингтону важно располагать необходимым дипломатическим персоналом для облегчения контактов двух стран.

По словам представителя американского ведомства, посольство США получило от МИД России список дипломатов, объявленных персонами нон грата. В заявлении указано, что этот шаг США считают «неконструктивным».

23 марта МИД РФ вручил посольству США ноту со списком выдворяемых из России сотрудников в ответ на высылку Вашингтоном российским дипломатов.