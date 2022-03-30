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Эксперт предсказал рост расходов на связь на 30% у тех, кто использует только безлимитный мобильный интернет

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Минцифры рекомендовало мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы. Это обусловлено тем, что в связи с санкциями большой объем трафика создает нагрузку на дефицитное импортное оборудование.

Как объяснил «Газете.Ru» замруководителя Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Александр Сиволобов, эта мера направлена на то, чтобы абоненты с высоким потреблением интернета перешли на проводной широкополосный доступ в связке с Wi-Fi.

В то же время, по словам Сиволобова, большинство владельцев безлимитных тарифов не почувствуют на себе этих ограничений, поскольку их реальное потребление в мобильной сети было небольшим в связи с широким распространение Wi-Fi.

Однако те абоненты, кто активно использует мобильный интернет и не подключается к Wi-Fi, столкнутся с ростом цен из-за необходимости докупать пакеты трафика.

«У этих категорий абонентов месячные расходы могут вырасти на 30% и даже больше. Часть из них подключится к домашнему или рабочему Wi-Fi — на это все и рассчитано. Неприятно, но важно помнить, что с точки зрения сохранения качества связи и покрытия сетей — это выбор между плохим и еще худшим сценариями», — подчеркнул эксперт.

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