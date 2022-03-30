Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства осады роддома в Мариуполе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства осады украинскими боевиками роддома № 2 в городе Мариуполе, сообщается на сайте ведомства.

Глава СК поручил принять меры по установлению причастных к преступлению и дать юридическую оценку их противоправной деятельности, отметили в ведомстве.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила в Telegram, что украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом и не позволяют женщинам покинуть здание больницы. В ДНР подчеркнули, что «ситуация критическая», врачи вынуждены принимать «роды при свечах и прятать новорожденных детей в подвалах», в роддом не поступают медикаменты.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».