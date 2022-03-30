Погибшего при обстреле ВСУ священника Артемова наградили орденом Мужества

Протоиерея Олега Артемова, погибшего при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ), посмертно наградили орденом Мужества, сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Награду передали вдове погибшего. Прощание со священником состоялось 29 марта в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, его похоронили на Серафимовском кладбище.

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий подчеркнул, что Артемов до конца исполнил долг военного священника, задача которого, по его словам, заключается в том, чтобы убедить военнослужащих «не злобствовать, не мстить, а выполнять свою задачу, помня, что каждый держащий в руках оружие — прежде всего человек».

Олег Артемов погиб 24 марта при обстреле приграничного села Журавлевка Белгородской области. Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами сообщил, что он попал под обстрел из реактивной установки «Смерч».