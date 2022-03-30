EgyptAir рассчитывает возобновить полеты из Каира в Москву 6 апреля

Египетский авиаперевозчик EgyptAir в течение недели возобновит полеты из Каира в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

«Ожидаем возобновления рейсов в районе 6 апреля. Все будет зависеть от того, как быстро решатся организационные моменты», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» в апреле начнет рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.

В пресс-релизе «Аэрофлота» отмечается, что полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток. Она может быть интересна для пассажиров, которые следуют по маршруту через Сочи из основных аэропортов авиакомпании, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

24 марта Росавиация решила продлить режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге и центральной части России до 3.45 мск 1 апреля 2022 года. Полеты не будут осуществляться в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.