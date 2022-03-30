Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ могут увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49

EgyptAir рассчитывает возобновить полеты из Каира в Москву 6 апреля

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos

Египетский авиаперевозчик EgyptAir в течение недели возобновит полеты из Каира в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

«Ожидаем возобновления рейсов в районе 6 апреля. Все будет зависеть от того, как быстро решатся организационные моменты», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» в апреле начнет рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.

В пресс-релизе «Аэрофлота» отмечается, что полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток. Она может быть интересна для пассажиров, которые следуют по маршруту через Сочи из основных аэропортов авиакомпании, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

24 марта Росавиация решила продлить режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге и центральной части России до 3.45 мск 1 апреля 2022 года. Полеты не будут осуществляться в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+