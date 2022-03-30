Минздрав готов закупать некоторые лекарства в случае их дефицита

Министерство здравоохранения может начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым в России возник дефицит. Об этом стало известно из опубликованного проекта постановления правительства России.

Согласно документу, Минздрав также займется перераспределением таких препаратов по регионам России по итогам мониторинга. Из пояснительной записки следует, что благодаря подобному инструменту лекарственного обеспечения удастся своевременно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, не прибегая при этом к поиску других механизмом для закрытия потребностей субъектов страны в вопросе дефицитных препаратов.

«Данные мероприятия окажут положительное влияние на выживаемость пациентов за счет своевременного обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами», — указано в документе.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ни одна иностранная компания пока не отказывалась от поставок лекарственных препаратов в Россию.