Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17

Минздрав готов закупать некоторые лекарства в случае их дефицита

Минздрав России может начать закупать отдельные виды лекарств в случае их дефицита

Слушать
Остановить
close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министерство здравоохранения может начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым в России возник дефицит. Об этом стало известно из опубликованного проекта постановления правительства России.

Согласно документу, Минздрав также займется перераспределением таких препаратов по регионам России по итогам мониторинга. Из пояснительной записки следует, что благодаря подобному инструменту лекарственного обеспечения удастся своевременно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, не прибегая при этом к поиску других механизмом для закрытия потребностей субъектов страны в вопросе дефицитных препаратов.

«Данные мероприятия окажут положительное влияние на выживаемость пациентов за счет своевременного обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами», — указано в документе.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ни одна иностранная компания пока не отказывалась от поставок лекарственных препаратов в Россию.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+