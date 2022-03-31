Во Франции начались митинги таксистов из-за роста цен на топливо

По информации France Press, несколько сотен таксистов Парижа и соседних департаментов собрались перед зданием Министерства экономики и финансов, протестуя из-за роста цен на топливо.

Акция организована Национальной федерацией такси и профсоюзом «Объединенные арендаторы такси». Митингующие требуют вернуть НДС на топливо на уровне 5,5% — сейчас 10% — ввести плавающий налог на внутреннее потребление энергоносителей и помочь с переходом на электромобили.

Представитель профсоюза Паскаль Шаллита рассказал журналистам: «Раньше я каждый день тратил на бензин 20 евро, теперь я трачу 35, это на 450 евро в месяц больше».

Акции протеста также прошли в других городах Франции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».