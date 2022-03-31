Вильфанд рассказал, какие регионы ждут паводки весной 2022 года

Научный руководитель и директор Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что весной 2022 года паводки грозят регионам, где протекают реки Волга, Енисей и Лена. Об этом сообщает URA.RU.

«На Волге ситуация такая, что прогнозируется половодье близкое к многолетним значениям, но может несколько ниже. Особенно в Заволжье, на юге. Там хорошо промерзшая почва до 70–90 сантиметров. Это значит, что при таянии снега вода, как по асфальту, будет стекать по водосбору в русло реки. И там будет обычное половодье», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог подчеркнул, что сложные условия половодья прогнозируются на многих участках Енисея и Лены.

По словам Вильфанда, даже мелкое половодье является угрозой для населения, ведь за последние несколько десятков лет большое количество ферм были возведены в районе пойм.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в начале апреля в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде морского снега.

Леус отметил, что на этой неделе серьезного потепления не ожидается, а температура будет находиться на уровне 0...+3°С днем и -1...-6°С ночью.