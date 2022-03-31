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В АТОР рассказали, для каких российских туристов открыта Франция

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С 1 апреля Франция возобновляет выдачу россиянам туристических виз, но попасть в страну смогут далеко не все их обладатели, сообщает Ассоциация Туроператоров (АТОР) на своем официальном сайте.

Отмечается, что документ не дает автоматического права на въезд.

Россию отнесли к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по коронавирусу (к «оранжевой» зоне).

Въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной ЕМА вакциной, или имеет веские основания для визита. Туризм не входит в список серьезных причин для посещения страны.

Привитым российскими вакцинами или непривитым путешественникам получить туристическую визу во Францию можно, но поехать туда нельзя.

Ранее сообщалось, что власти Египта временно отменили штрафы для россиян за просроченные визы.

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