Власти Канады выделят еще $2,3 млн на помощь коренным народам страны

Правительство Канады выделит еще 2,9 млн. канадских долларов ($2,3 млн США) на помощь коренным народам страны на фоне ситуации с обнаружением детских захоронений представителей индейских племен на территориях специализированных школ-интернатов. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе премьер-министра Канады Джастина Трюдо отметили, что он провел встречу с одним лидеров коренных народов тихоокеанской провинции Британская Колумбия. Выделенные средства направят местным общинам, а часть из них пойдет на поиск захоронений, которые могут находиться на территории провинции.

Ранее останки 215 детей были обнаружены в бывшей школе-интернате для ассимиляции коренных народов в городе Камлупс в Канаде.

Останки были найдены с помощью георадара во время обследования школы, в настоящее время устанавливаются причины смерти детей.

Школа в Камлупсе существовала с 1890 года, до 1969 года она находилась под контролем католической церкви, после чего перешла в юрисдикцию федерального правительства. Интернат закрыли в 1978 году.