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Во Владивосток прибыла яхта олигарха Мордашова

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Сергей Орлов/РИА «Новости»

Жители Владивостока заметили яхту российского миллиардера Алексея Мордашова в порту. Как пишет Vl.ru, корабль прибыл с Сейшельских островов. Путь занял около трех недель.

Яхту Мордашова пока можно увидеть с морвокзала.

По словам очевидцев, на борту находится не русскоязычный экипаж.

Шестипалубная яхта Nord была построена в 2021 году. Ее длина — 142 метра. Она входит в ТОП-5 самых крупных яхт, принадлежащих россиянам.

Ранее сообщалось, что власти британской заморской территории Гибралтар задержали суперъяхту, которая по данным Reuters, принадлежит британскому миллиардеру.

Суперъяхта Axioma пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом 21 марта. По версии издания, она принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Forbes оценило его состояние в 2021 году в $2,4 млрд. 10 марта Пумпянский вышел из бенефициаров и cовета директоров ТМК.

Ранее испанские власти арестовали яхту стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России.

Италия арестовала яхту российского миллиардера. Финансовая гвардия Италии арестовала яхту, которая относится к активам попавшего под санкции российского миллиардера Андрея Мельниченко.

Также La Repubblica сообщила, что правоохранительные органы Италии конфисковали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

До этого издание Forbes со ссылкой на источники написало, что у российского миллиардера Алишера Усманова, который находится под санкциями Евросоюза, немецкие власти конфисковали 156-метровую яхту.

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