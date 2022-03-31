В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Информация об этом следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Ранее предупреждение действовало до 12:00 31 марта.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 22:00 1 апреля.

Ранее научный руководитель и директор Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что весной 2022 года паводки грозят регионам, где протекают реки Волга, Енисей и Лена.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в начале апреля в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Леус отметил, что на этой неделе серьезного потепления не ожидается, а температура будет находиться на уровне 0...+3°С днем и -1...-6°С ночью.

Метеорологическое бюро «Фобос» ранее прогнозировало, что тепло в Центральную Россию придет не раньше второй половины апреля. Всю ближайшую неделю жителей региона ожидает снег, мокрый снег и дождь. Больше всего осадков, по предварительным данным, выпадет 31 марта и 1 апреля.