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Мокрый снег и до +3°C прогнозируют в четверг в Москве

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Облачная погода с мокрым снегом ожидается в Москве и Подмосковье в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура будет от +1 до +3°C, в ночь на пятницу возможны заморозки и до -4°C.

В Подмосковье температура не превысит 5°C тепла, в ночные часы похолодает до -7°C.

Скорость восточного ветра не превысит в четверг 10 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в регионе до 12:00 мск пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель и директор Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что весной 2022 года паводки грозят регионам, где протекают реки Волга, Енисей и Лена.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в начале апреля в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде мокрого снега. Леус отметил, что на этой неделе серьезного потепления не ожидается, а температура будет находиться на уровне 0...+3°С днем и -1...-6°С ночью.

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