Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24

Квартиру Зеленского в Крыму национализируют

Источник РИА «Новости»: в список национализируемого имущества в Крыму включат квартиру Зеленского

Слушать
Остановить
close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

В список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил источник РИА «Новости» в крымском правительстве.

Речь идет о недвижимости в поселке Ливадия в Ялтинском регионе.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, которые поддерживают «киевский режим и нацизм». Далее этот закон должен принять крымский парламент.

«В список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии», — заявил источник.

В марте текущего года Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и ее резидентов.

Ранее Аксенов заявил, что отели на полуострове, владельцами которых являются украинцы, могут быть национализированы.

До этого сообщалось, что 60 предприятий, включая McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen, Microsoft, Toyota и другие, вошли в список компаний, представительства в России которых могут быть национализированы.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+