Юрист назвала плюсы и минусы легализации параллельного импорта

Параллельный импорт – это проявление «серого рынка», супротив «официальному». В страну ввозятся товары, на которых нанесен какой-либо товарный знак, без разрешения правообладателя этого товарного знака. «Официальный» импорт осуществляется либо самим правообладателем напрямую, либо через уполномоченных дилеров-импортеров, в противном случае продукция признается контрафактной. Список уполномоченных импортеров размещен в ТРОИС, объяснила «Газете.Ru» Марина Пожидаева, юрист Versus.legal.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за серый (параллельный) импорт востребованных товаров.

«В основе параллельного импорта лежит принцип исчерпания исключительного права: если товар, маркированный товарным знаком, был уже однажды введен в гражданский оборот, правообладатель теряет возможность контролировать то, что происходит с ним дальше, и защищать свои исключительные права. То есть использование товарного знака другими лицами в отношении аналогичных товаров не является нарушением законодательства и не делает продукцию контрафактной», — объяснила юрист.

По словам Пожидаевой, в сложившейся международной ситуации многие правообладатели и официальные дилеры их продукции приостановили импорт такой продукции в Россию или сообщили об уходе из России, в результате чего российские потребители остались без возможности удовлетворить свои потребности «официально». Легализация параллельного импорта поможет россиянам удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, а также будет способствовать снижению цен на продукцию и расширению ассортимента, считает она.

«От этого будет выигрывать только конечный потребитель продукции, но не во всем. Обратная, негативная сторона параллельного импорта будет проявляться в снижении качества продукции, отсутствии гарантийного обслуживания, росте недобросовестной конкуренции и усилении теневого сектора экономики. Впоследствии легализация параллельного импорта может сделать российский рынок менее привлекательным для иностранных правообладателей и способствовать нежеланию ушедших иностранных компаний возвращаться в Россию», — констатировала юрист.