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Россиянам стали доступны переводы с электронного кошелька в Белоруссию

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Сервис электронных платежей ЮMoney запустил трансграничные переводы с кошелька ЮMoney на карты платежной системы «Белкарт» — белорусского партнера российской системы «Мир». Теперь владельцы кошельков ЮMoney могут переводить деньги друзьям и близким в Белоруссию, а белорусские пользователи — получать денежные переводы из России.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЮMoney.

Так, перевести деньги из кошелька ЮMoney можно на карты платежных систем «Белкарт-Мир». Сейчас такую карту можно оформить в 12 белорусских банках, в числе которых — БТА Банк, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк и другие.

Чтобы отправить деньги, нужно зайти в раздел «Переводы» на сайте ЮMoney и выбрать пункт «На банковскую карту», а затем указать номер карты получателя и сумму перевода. Останется только подтвердить операцию. Перевести деньги на карту зарубежного банка можно только с баланса кошелька и только в российских рублях. Переводы приходят за несколько минут. Комиссия составляет 3% от суммы + 45 рублей.

Максимальная сумма перевода зависит от статуса кошелька ЮMoney. Если статус именной, за один раз можно перевести не более 15 тысяч рублей с учетом комиссии, в сутки — не более 150 тысяч рублей, в месяц — не более 300 тысяч. Если кошелек идентифицированный, максимальная сумма разового перевода не может превышать 75 тысяч рублей с учетом комиссии, суточный лимит — 150 тысяч рублей, месячный — 600 тысяч.

В сутки на иностранные карты партнеров платежной системы «Мир» можно отправить до пяти переводов.

Пополнить кошелек ЮMoney картами платежной системы «Белкарт-Мир» не получится. Вместо этого стоит воспользоваться переводами через систему ЕРИП в мобильном приложении своего банка.
Чтобы перевести деньги с белорусской карты или счета на кошелек ЮMoney, нужно ввести номер кошелька. Но пополнить кошелек ЮMoney получится только в том случае, если его владелец прошел идентификацию через «Сбербанк» в Белоруссии. Идентификация через агента не подойдет.

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