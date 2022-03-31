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Русский язык стал одним из ведущих языков мира

Русский язык стал пятым по популярности языком в мире, обогнав арабский и немецкий

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Русский язык стал одним из самых популярных языков мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Института Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» за 2021 год.

Так, русский язык занял пятую строчку, уступив английскому, испанскому, китайскому и французскому языку. При этом русский обогнал арабский, португальский, немецкий, японский, хинди, бенгали и урду.

При составлении соответствующего рейтинга учитывались следующие факторы: как много человек говорят на языке, численность пользователей интернета, объем интернет-ресурсов и объем научной информации на языке, статус языка в международных организациях, а также как много СМИ используют этот язык.

Ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая отметила, что русский является не самым распространенным языком по численности носителей, поскольку на том же хинди говорит гораздо большее число людей, однако русский язык гораздо чаще используется в межгосударственных, научных коммуникациях.

Ранее сообщалось, что в МГУ поддержали создание Центра распространения русского языка в Ереване.

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