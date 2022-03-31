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Психиатр Скавыш перечислил симптомы, указывающие на аутизм у ребенка

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В России, согласно мониторингу Росстата от 2020 года, общая численность детей школьного возраста с аутизмом составила почти 33 тыс. человек, что на 43% больше, чем в 2019-м. О том, как возникает расстройство, с чем оно связано и как могут социализироваться дети с этим диагнозом, рассказал «Газете.Ru» эксперт клиники АО «Медицина», к.м.н., детский врач-психиатр Владимир Скавыш.

Аутистическое расстройство у детей проявляется в возрасте 2-3 лет. Как правило, можно понять, что что-то не так, если ребенок не реагирует на определенные действия родителей. Например, он не может установить теплые отношения с другими людьми, утверждает врач.

«Аутичные дети не отвечают улыбкой на ласку и нежность со стороны родителей, они одинаково ведут себя и с людьми, и с неодушевленными предметами. Характерным признаком является уклонение от взгляда, отсутствие контакта «глаза в глаза», — отметил Скавыш.

Эксперт также отмечает и другие признаки: задержка в развитии речи, неспособность к невербальному общению, неспособность к творческим играм. Согласно исследованиям, по словам Скавыша, дети с аутизмом ведут себя иначе: в их движениях заметна некоторая манерность, стереотипность, однообразность мимики и моторики. Дети с подобным диагнозом также испытывают проблемы со сном, подвержены вспышкам агрессии и страха.

«Аутизм не генетическое заболевание. Возможными причинами возникновения эксперты называют осложнения во время родов или развития плода внутри матери. Среди факторов, влияющих на развитие аутизма, выделяют окружающую среду, наследственность, поражение головного мозга», — подчеркнул психиатр.

В то же время часть детей с аутизмом в состоянии окончить среднюю школу, получить профессию, работать, но мало у кого складывается гармонично личная жизнь, немногие вступают в брак, отмечает Скавыш. По словам врача , лечение должно иметь комплексный подход: сочетать медицинское лечение нарушений поведения, работу над социализацией ребенка, а также оказание психологической помощи не только самому пациенту, но и его семье.

«Целью комплексных реабилитационных мероприятий является развитие у ребенка членораздельной человеческой речи, навыков самообслуживания, помощь в получении образования», — говорит эксперт.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как понять, готов ли ребенок идти в первый класс.

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