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Рашкин решил «завязать с охотой» после пережитого стресса

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил перед началом судебного заседания по делу о незаконной охоте, что начнет заниматься благотворительностью, сообщает ТАСС.

«Я принял для себя решение — с охотой завязать. На охоту выезжать больше не буду. Все свое оружие добровольно отдал в магазин на продажу. Я закрыл разрешение на хранение оружия. Много пережито, огромный стресс. Благотворительностью заниматься буду, помогать развитию животного мира буду. Если погулять походить по лесу — буду. Но ружье не возьму, ни душа, ни сердце к этому не лежит», — сказал парламентарий.

Ранее Саратовский суд смягчил меру пресечения Валерию Рашкину.

По данным следствия, в конце октября 2021 года Рашкин устроил незаконную охоту на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. Отмечается, что депутат, не имея разрешений, участвовал в охоте на лося. Как сообщалось, он поместил тушу разделанного животного в багажник своей машины, после чего покинул место охоты.

В дальнейшем автомобиль остановил сотрудник регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, установивший факт совершения преступления. Депутат заявил, что нашел животное мертвым и отказался проходить медосвидетельствование — сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что он был в нетрезвом состоянии. Впоследствии Рашкин признался в убийстве лося.

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