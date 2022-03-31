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В Перми пообещали не допустить дефицита машинного масла

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пермская компания «Голд Ресурс» заявила о готовности заместить иностранную продукцию на отечественном рынке путем увеличения объемов производства промышленных масел.

«В связи с ростом спроса и отсутствием импортных комплектующих, техническое переоснащение на производстве провели быстро, перешли на отечественные расходники, что не отразилось на качестве производимого продукта и не уступает зарубежным аналогам», — приводит слова генерального директора предприятия Екатерины Саитовой пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.

Компания планирует в апреле открыть вторую площадку, на которой будут производиться самые востребованные марки масел.

За март 2022 года «Голд Ресурс» в Пермском крае, Сибири и на Дальнем Востоке поставил 30 предприятиям пищевой промышленности альтернативные холодильные масла. Помимо этого, 45 клиентов перешли с гидравлических масел Mobil, Shell,FUCHS на продукцию отечественного производства.

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