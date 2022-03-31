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Дело о контрабанде наркотиков экс-сотрудника посольства США Фогеля передано в суд

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Уголовное дело в отношении гражданина США и экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, подозреваемого в контрабанде и хранении наркотических средств в крупном размере, направлено в суд. Об этом сообщает Министерство внутренних дел России.

Следователи следственного управления УТ МВД России по ЦФО завершили расследование дела.

Согласно информации следствия, Фогеля задержали в августе 2021 года после того, как во время прохождения таможенного контроля в московском аэропорту Шереметьево в его багаже обнаружили наркотики.

Поскольку американец мог скрыться на территории посольства США, суд заключил его под стражу, говорится в сообщении МВД. После возбуждения уголовного дела сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанного.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Марка Фогеля направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подробнее о деле Фогеля читайте в материале «Газеты.Ru».

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