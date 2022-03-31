Сбер запустил бот в Telegram для текстовой расшифровки голосовых сообщений

Команда SberDevices запустила бесплатный бот в Telegram, который конвертирует голосовые сообщения на русском языке в текстовый формат, сообщает пресс-служба банка. Бот работает на основе технологии распознавания речи SmartSpeech и станет удобным инструментом для журналистов, копирайтеров, переводчиков и представителей других профессий, которые работают с текстами.

Бот можно использовать как в личной переписке, так и добавлять в групповые чаты. Также бот обеспечивает расшифровку голосовых сообщений и загруженных одноканальных аудиофайлов на русском языке до 20 Мб в кодировках MP3, WAV (8-96 кГц), FLAC и OggOpus.

Голосовое сообщение или файл преобразуются ботом в текст благодаря технологии распознавания речи (Automatic Speech Recognition, ASR) платформы SmartSpeech от SberDevices. Данная технология может применяться бизнесом в интерфейсах голосового ввода, например, на веб-сайтах.

«Для бизнеса сейчас очень важно найти надежные и безопасные инструменты, которые позволят оптимизировать процессы в компании и одновременно повысят лояльность клиентов. Именно поэтому наша команда продолжает активно совершенствовать уже существующие продукты, такие как SmartSpeech, и работает над новыми решениями, которые смогут поддержать российский бизнес и значительно повысить его эффективность», — сказал директор дивизиона В2В-продуктов Салют SberDevices Денис Афанасьев.

Технологии платформы SmartSpeech уже применяются в Сбере, например, в работе семейства виртуальных ассистентов Салют, которые помогают пользователю с его запросами, умеют управлять финансами, заказывать еду, рекомендовать подходящий контент и многое другое. Также благодаря этой платформе клиенты по номеру 900 в любое время суток без ожидания ответа оператора могут решить стандартные вопросы, например, узнать баланс своей банковской карты.