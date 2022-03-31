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Клиенты Сбера стали чаще оплачивать покупки через сервис «Оплата одним взглядом»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Почти 1 миллион клиентов Сбера подключили сервис «Оплата одним взглядом», сообщает пресс-служба банка. За год они совершили 500 000 транзакций при помощи сервиса.

«Оплата одним взглядом» набирает популярность у клиентов СберБанка. Учитывая сегодняшнюю реальность, в ближайшее время ее востребованность будет только расти. Многие выбирают биометрию как удобный бесконтактный быстрый метод платежа. Сегодня нашей биометрией пользуется уже почти 1 миллион клиентов. За год они совершили 500 000 транзакций при помощи сервиса. В последний месяц мы наблюдаем рост транзакций на 50%.

Кроме того, к проекту активно присоединяются партнеры. На сегодняшний день оплатить лицом можно в супермаркетах сети X5, «Магнит», кафе «Прайм» и «ВкусВилл». Напомню, подключить сервис оплаты могут клиенты СберБанка при помощи мобильного приложения. Оформление и хранение биометрических данных происходит исключительно на стороне Сбера, как и подключение сервиса «Оплата одним взглядом», — сказал заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов.

Чтобы воспользоваться технологией, нужно выбрать пункт «Оплата одним взглядом» (в разделе «Карты» или «Профиль») и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по лицу. Передача данных происходит онлайн: необходимо следовать инструкции в приложении банка, весь процесс займет менее минуты.

При совершении платежей при помощи биометрического эквайринга на сумму свыше 1000 рублей необходимо ввести пятизначный код безопасности, уже знакомый клиентам СберБанка, которые обслуживаются в банкоматах банка по биометрии.

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