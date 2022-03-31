Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58

Эксперты обсудили меры поддержки ИТ-специалистов в России

Слушать
Остановить

В пресс-центре ТАСС состоялся круглый стол, на котором эксперты обсудили меры поддержки ИТ-специалистов в современных экономических реалиях.

Участники отметили, что ИТ-отрасль находится в числе приоритетных с точки зрения господдержки и систематически получает инициативы для улучшения условий работы в РФ. Приняты уже два пакета специальных мер, третий в разработке.

Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, член оперштаба по мерам поддержки IT-отрасли при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух отметил, что специалистам в этой сфере важны масштабные и интересные задачи.

«ИТ-специалисту реально важны масштабные интересные задачи. И такие задачи в России сейчас есть. Потому что фактически нужно очень много чего импортозаместить и просто перестроить. Это реальные процессы, в которых каждый специалист может участвовать в значимом куске проекта, по сравнению с участием на, условно говоря, «официантских» ролях в международных проектах, когда ты там «подай-принеси». Это, наверное, основной фактор - интерес и драйв, который сейчас есть у русских компаний», — сказал Массух.

По мнению экспертов, крайне важно, чтобы спрос на российские решения проявлялся со стороны крупнейших заказчиков, в частности, госкорпораций. Они добавили, что в ближайшей перспективе необходимо официально обязать госкорпорации отказываться от иностранных ИТ-продуктов и переходить на отечественные решения.

Эксперты сошлись во мнении, что для увеличения привлекательности российского ИТ-рынка и сдерживания оттока специалистов, необходимо активно заниматься их образованием и подготовкой кадров.

«Я считаю, что наша сейчас цель - создать интересные задачи, создать здесь такое сообщество, которое не пытается просто догнать крупных вендоров, которые сейчас ушли, а которое стараются сделать что-то лучше и интереснее. Обязательно для этого нужно правильное обучение и переобучение, и более прямой к нему доступ», — подчеркнул Андрей Крылов, генеральный директор HR-сервиса Skillaz.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+