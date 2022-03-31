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Информация об отсутствии выплат раненным военным в ходе спецоперации на Украине оказалась фейком

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В сети распространяется информация о том, что российские военные, раненные в ходе специально операции на Украине, не получат положенные выплаты.

Украинские Telgram-каналы пишут, что российским военным якобы отказывают в выплате денежной компенсации, ссылаясь на отсутствие оснований для этого. В своих сообщениях они отмечают, что большинство военнослужащих РФ находились на учениях, и осуществили переход на Украину без боевых распоряжений.

Однако, озвученные бюрократические тезисы являются несостоятельными. Российские законы четко предусматривают выплаты и социальные гарантии — даже если военнослужащий погиб не на Украине, а на сборах. Так, согласно п.8 ст.3. Федерального закона от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» предусматривается единовременное пособие в размере 3 млн рублей.

Также ранее президент Владимир Путин заявил, что семьям погибших и получившим ранения в ходе военной операции на Украине военных будут выплачены пособия и обеспечение.

Кроме того, согласно Федеральному закону от 26 марта 2022 г. N 69-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» участники специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик будут наделены статусом ветерана или инвалида боевых действий.

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