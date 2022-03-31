В Крыму задержали россиянина, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

В Крыму задержали россиянина, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

«Установлено, что мужчина 1971 года рождения проходил службу в Донецкой народной республике, в последнее время проживал на территории Республики Крым и на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ», — заявили в службе безопасности.

Россиянин был задержан при попытке выехать на территорию Украины для организации контактов, «способных нанести ущерб безопасности России».

В настоящее время в отношении мужчины организована проверка по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж».

Накануне ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ» в 23 регионах России. Группу создал украинец 2000 года рождения, «для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России».