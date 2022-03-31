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Россияне стали встречать «пьяных» птиц в городах

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Жители Тюменской области заметили необычное поведение птиц на улицах городов: свиристели лежат на дорогах, будто они опьянели или умерли, сообщает URA.RU.

Как оказалось, в такое состояние их вводят ягоды рябины. Весной погода переменчива: из-за колебаний температуры в плодах вырабатывается этиловый спирт. Наевшиеся ягод птицы либо имеют проблемы с координацией, либо отдыхают на дорогах и тротуарах, не замечая прохожих. Орнитологи рекомендуют убрать птиц в безопасное место, чтобы дать им возможность спокойно «протрезветь».

Подобные явления наблюдаются и в других городах России. Жителей Татарстана и Санкт-Петербурга просят с осторожностью относиться к свиристелям в таком состоянии и не выбрасывать их.

Ранее опьяневших от забродивших плодов птиц также заметили в нацпарке «Шушенский бор».

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