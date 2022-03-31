Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21

В Госдуме призвали правоохранителей заняться случаями продажи лекарств на «Авито»

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos

В России зафиксированы случаи продажи лекарств через «Авито». За такую торговлю может грозить уголовная ответственность, сообщили в Минздраве РФ. В беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что перепродажа лекарств связана с тем, что некоторые граждане решили заработать на жизненно важных препаратах. Такими случаями должна заниматься полиция, считает он.

«Лекарство — это особый товар. Их продажа может производиться только при наличии особого разрешения, лицензии. То есть их могут продавать только специализированные учреждения — аптеки. Если человек продает их, не получив специального разрешения, то, естественно, он нарушает законодательство. Это может преследоваться как минимум как незаконное предпринимательство. Этим вопросом должны заняться правоохранительные органы. Мы помним, как был ажиотажный спрос на лекарства. Люди накупили их, так как имели намерение незаконного получения прибыли», — сказал депутат.

При этом, по словам Тумусова, у проблемы перепродажи лекарств есть обратная сторона — иногда для человека, нуждающегося в лечении, это единственный способ получить лекарство. Такие случаи нужно урегулировать на законодательном уровне, считает политик.

«Мы понимаем, что кому-то это лекарство необходимо, а у кого-то оно, условно говоря, оказалось лишним. Вот как тут быть? Есть такая проблема. Каким-то образом надо сделать, чтобы это лишнее попадало куда надо. Но этот вопрос очень сложный, он не отрегулирован. Я могу сказать лишь так: люди, не покупайте лекарства впрок», — заключил Тумусов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+