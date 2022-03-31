В Архангельске лоси помешали посадить самолет

29 марта в Архангельске два лося помешали посадить самолет, сообщает Архангельск LIVE.

Диспетчер зафиксировал приближение животных к взлетно-посадочной полосе, в результате чего рейс Санкт-Петербург — Архангельск не смог приземлиться в положенное время. Борт отправили на второй круг. Вскоре самолет удалось посадить, пассажиры и экипаж не пострадали.

Следов проникновения «злоумышленников» специалисты не нашли, как и самих лосей, поэтому аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

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