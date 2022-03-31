После критики Минздрава в «Авито» сообщили, что не допускают случаев перепродажи лекарств

На платформе «Авито» запрещено продавать лекарства, а подобные объявления незамедлительно блокируются алгоритмами сервиса. Об этом «Газете.Ru» заявила PR-директор площадки Ульяна Смольская. Так в компании прокомментировали сообщения Минздрава РФ о зафиксированных случаях объявлений о продаже медикаментов на «Авито».

«Через «Авито» запрещено продавать лекарства. Такие объявления нельзя разместить на площадке. Их нельзя запостить из-за автомодерации. Если кто-то использует уловки для попыток размещения, то объявление будет очень быстро обнаружено алгоритмами искусственного интеллекта и командой ручной модерации и немедленно заблокировано. Если кто-то обнаружил пару объявлений, замаскированных под другую категорию, и которые мы точно найдем из 92 миллионов объявлений на платформе — это лишь подтверждает высокую эффективность этой работы», — сказала она.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что в России были зафиксированы случаи продажи лекарств через «Авито», что приравнивается к уголовному преступлению.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с «Газетой.Ru» призвал правоохранительные органы обратить внимание на объявления о перепродаже медикаментов.