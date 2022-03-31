Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58

После критики Минздрава в «Авито» сообщили, что не допускают случаев перепродажи лекарств

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos

На платформе «Авито» запрещено продавать лекарства, а подобные объявления незамедлительно блокируются алгоритмами сервиса. Об этом «Газете.Ru» заявила PR-директор площадки Ульяна Смольская. Так в компании прокомментировали сообщения Минздрава РФ о зафиксированных случаях объявлений о продаже медикаментов на «Авито».

«Через «Авито» запрещено продавать лекарства. Такие объявления нельзя разместить на площадке. Их нельзя запостить из-за автомодерации. Если кто-то использует уловки для попыток размещения, то объявление будет очень быстро обнаружено алгоритмами искусственного интеллекта и командой ручной модерации и немедленно заблокировано. Если кто-то обнаружил пару объявлений, замаскированных под другую категорию, и которые мы точно найдем из 92 миллионов объявлений на платформе — это лишь подтверждает высокую эффективность этой работы», — сказала она.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что в России были зафиксированы случаи продажи лекарств через «Авито», что приравнивается к уголовному преступлению.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с «Газетой.Ru» призвал правоохранительные органы обратить внимание на объявления о перепродаже медикаментов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+