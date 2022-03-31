Хуснуллин сообщил о заморозке проектов использования воды с Азова и опреснения в Крыму

Дорогостоящие проекты использования воды со дна Азовского моря и опреснения в Крыму решено отложить в связи с возобновлением работы Северо-Крымского канала. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, это крайняя мера, и к ней готовились.

«Если бы воды не было подземной достаточно, мы бы быстро поставили опреснительную установку. У нас проекты, места — все готово было. <…> Вода под Азовом найдена — это большой плюс», — сказал Хуснуллин.

По его словам, примерные затраты на транспортировку этой воды большие, поэтому проект нецелесообразно пока воплощать в жизнь.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что полуостров уже получил 35 млн куб. м воды по Северо-Крымскому каналу.

До этого заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев заявлял, что Северо-Крымский канал впервые за последние восемь лет полностью заполнен водой.

В конце февраля российские войска ликвидировали дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым. Устье перекрытого Северо-Крымского канала находилось в Новой Каховке Херсонской области.