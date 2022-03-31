В Китае после протестов отказались усыплять животных, чьи хозяева болеют COVID-19

План китайских властей усыпить всех домашних животных, принадлежавших больным коронавирусом хозяевам в районе очага вспышки COVID-19, отменен после протестов, пишет Daily Mail.

Власти города Ланфан в провинции Хубэй планировали усыпить всех домашних животных из района Анчи, которые жили с хозяевами, заразившимися коронавирусом. Причиной этому стала вспышка COVID-19 в округе, однако из-за акций протестов и критики в соцсетях решение отменили.

Неизвестно, успели ли усыпить каких-либо питомцев до того, как постановление было отменено. Всего в Китае было зарегистрировано несколько случаев передачи СOVID-19 от людей к домашним животным. Однако на данный момент неизвестно, были ли обратные ситуации.

Ранее в Китае целый город посадили на карантин из-за одного больного, у которого выявили коронавирус.