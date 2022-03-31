Россиянка избила мужчину до реанимации из-за собак

22 сентября 2019 года на территории базы автомобильного грузового транспорта в городе Сафоново был обнаружен 65-летний мужчина, который сильно был избит.

Следственный комитет РФ по Смоленской области завершил расследование уголовного дела, выяснив, что нападавшей была 42-летняя жена владельца базы, сообщает региональное СУ СК .

Как оказалось, между ними возник конфликт из-за агрессивных собак, обитающих на территории предприятия. Женщина два раза ударила твердым предметом мужчину по голове, а затем избила его ногами. Обвиняемая посчитала, что пострадавший умер, поэтому быстро ушла. Мужчину нашел супруг женщины, благодаря которому ему удалось выжить.

Уголовное дело было передано в суд, жену владельца базы обвиняют в покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Тюмени подозреваемого в убийстве 8-летней девочки Бережного будут судить присяжные.