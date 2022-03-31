Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21

Валентина Петренко прокомментировала начало весеннего призыва в России

Слушать
Остановить
close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко прокомментировала заявление министра обороны Сергей Шойгу о том, что в ходе весеннего призыва срочников не будут отправлять в горячие точки.

«Призыв проходит ежегодно. Это абсолютно нормальная для государства процедура. Сейчас у матерей есть определенная обеспокоенность в связи с проведением спецоперации. Но даже если бы ее не было, все равно были бы переживания, когда ребенок уходит служить в армию. Это нормальный процесс.

Обеспокоенность матерей можно понять, но и президент России Владимир Путин, и министр обороны Сергей Шойгу неоднократно говорили о том, что срочники призываться не будут. Они до конца мая пройдут медицинские процедуры, обучение и к концу мая прибудут в места назначения, где будет проходить служба. Это обычное мероприятие, которое проходит каждый год.

Я уверена, что никто не позволит сделать так, чтобы были нарушены слова президента и министра обороны РФ», — сказала она.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что граждане России, которые отправляются на срочную военную службу весной текущего года, не будут направляться в какие-либо горячие точки.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал он.

Шойгу добавил, что военная служба большей части призывников весны 2022 года начнется с профессиональной подготовки в учебных центрах, которая продлится от трех до пяти месяцев.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+