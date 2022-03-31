Путин спрогнозировал новую волну миграции из развивающихся стран в Европу

Президент России Владимир Путин заявил, что возможна новая волна миграции из развивающихся стран в Европу, передает РИА «Новости».

«За продовольственным кризисом последует еще одна волна миграции, в том числе, и прежде всего, в европейские страны», — сказал глава государства.

Также он указал, что Запад шаг за шагом принимает решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису.

Как уточнил российский лидер, такие решения, приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к усилению инфляции, к снижению благосостояния миллионов граждан, а «в беднейших странах – и к трагедии массового голода».

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что число беженцев с Украины, покинувших свои дома в связи с началом российской военной операции, составляет уже 4 млн.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».