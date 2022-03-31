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Россия с 1 апреля отменит тестирование на COVID-19 для въезжающих по суше граждан ЕАЭС

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Роспотребнадзор с 1 апреля отменит тестирование на COVID-19 для въезжающих по суше граждан стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в документе.

Ранее в России за минувшие сутки госпитализировали 4 299 человек с коронавирусом, что на 12,8% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

При этом за последние 24 часа в стране зарегистрировано 20 145 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии — 17 823 648.

По выздоровлении от болезни были выписаны за сутки 51 085 человек, всего — 16 788 291.

Скончались за сутки от инфекции 352 пациента, за все время эпидемии — 368 377.

В течение последних суток в Москве выявлено 1 165 заболевших (за все время — 2 738 666), в Санкт-Петербурге — 1 084 (1 499 353), в Московской области — 414 (959 592).

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