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Депутат ГД Романов провел прием жителей Невского района Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ

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Пресс-служба Михаила Романова

Депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял обращения граждан в очном формате в приемной администрации Невского района Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба депутата.

Значительная часть обращений касалась статуса очередников в связи с корректировкой городского законодательства в сфере жилищных программ, предусматривающих различные формы содействия города гражданам в приобретении жилья.

«Финансирование этих программ не сократилось, а даже выросло. За последнее время заметно увеличилось количество семей, получивших социальные выплаты по программам «Молодежи - доступное жилье» и «Развитие долгосрочного кредитования». К сожалению, буксует расселение коммунальных квартир. По-прежнему существующие механизмы не совершенны, потому они требуют корректировки, и власти всех уровней заняты разработкой новых инструментов решения этой проблемы.

В этой связи подчеркну, что федеральный парламент в 2021 году принял 250 поправок в 47 федеральных законов, работающих на повышение эффективности строительной отрасли, и в том числе, — на расширение возможностей граждан на улучшение жилищных условий. Результат общих усилий – в том, что за 2021 год в стране было построено 92,6 млн кв. м жилья, 10 млн россиян улучшили жилищные условия», — сказал Романов.

Также парламентарий принял обращения с жалобами на работу управляющих компаний.

«Я постоянно нахожусь в контакте с Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга, с правоохранительными органами, которые не устают фиксировать нарушения работы во многих городских УК. Есть и халатность, встречаются и нецелевое расходование средств жильцов, и злоупотребления, и неисполнение сроков принятых общими собраниями решений. По каждому случаю я веду отдельную работу с профильными ведомствами Смольного, и мы вместе вырабатываем дорожную карту по оперативному вмешательству в ситуацию», — заявил депутат.

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