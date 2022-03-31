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В МЧС назвали фейком письма об артобстрелах регионов РФ со стороны Украины

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РИА «Новости»

Главное управление МЧС по Белгородской области сообщило о своей непричастности к направленным руководителям предприятий и учреждений письмам с предупреждением о якобы артиллерийских обстрелах приграничных регионов России со стороны Украины, передают РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства

Отмечается, что 30 марта руководители белгородских предприятий получили письма за подписью замначальника регионального главка МЧС, в которых рекомендовалось предпринять ряд мер в связи «с артиллерийским обстрелом со стороны Украины села Октябрьское 29 марта, повлекшим значительные разрушения и человеческие жертвы».

В письме было предписано создать запасы еды и воды, сформировать аптечки, приготовить вещи первой необходимости и документы в одном месте. Также говорилось о возможности артиллерийских обстрелов приграничных регионов России с высокой вероятностью поражения жилых кварталов населенных пунктов.

«Данное письмо является фейком и не имеет никакого отношения к главному управлению МЧС по Белгородской области. Информация размещена на бланке неустановленного образца, подпись не соответствует оригинальной, письма направляются с неустановленных почтовых адресов», — заявили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что такая информация распространяется с целью посеять панику среди мирного населения, и порекомендовали доверять только информации, «направляемой официальным путем с использованием ведомственной почты МЧС России».

Ранее Госдума приняла законопроект об уголовном наказании за распространение ложной информации о российских госорганах, работающих за границей. Поправки расширяют ранее принятый закон о фейках о российской армии. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС России и других ведомствах.

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