В РКН намерены блокировать сайты, тиражирующие ложную информацию заблокированных СМИ

Заместитель начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Юрий Киселев на круглом столе в Совете Федерации на тему «Обеспечение достоверности информации в Интернет-пространстве» заявил, что Роскомнадзор имеет право заблокировать сайты, тиражирующие недостоверную информацию, за публикацию которой раннее были заблокированы другие интернет-ресурсы, передает ТАСС.

По его словам, в требованиях Генпрокуратуры содержится достаточно точное описание противоправной информации.

«Если такая информация тиражируется на других ресурсах, мы блокируем и их. Если эта [противоправная] информация не подпадает под описание Генпрокуратуры, то подготавливается уже новое требование», — сказал Киселев.

Он напомнил, что кроме блокировки, также предусматривается ответственность для владельцев сайтов, если они не отреагировали на требования по удалению недостоверной информации.

«Административная ответственность предусматривает высокие штрафы — на юридическое лицо до 4 млн рублей», — подчеркнул Киселев.

Ранее Госдума приняла законопроект об уголовном наказании за распространение ложной информации о российских госорганах, работающих за границей. Поправки расширяют ранее принятый закон о фейках о российской армии. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС России и других ведомствах.