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Политолог Баширов оценил итоги встречи Путина с представителями авиаотрасли

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Политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов прокомментировал итоги совещания президента Владимира Путина с представителями авиаотрасли.

Он отметил, что еще три недели назад было понятно, что те решения, которые приняли против авиаотрасли, в том числе запрет на покупку «Эйрбасов» и «Боингов», запрет на ремонт, имеют серьезный масштаб проблемы.

«У нас большинство самолетов находятся в лизинге у зарубежных компаний. Так вообще устроен рынок авиации во всем мире, то есть это не уникальная ситуация», — рассказал эксперт.

Баширов напомнил, что, когда было принято решение о приостановке облуживания «Боингов», лизинговые компании начали требовать их возврата.

«Отдать эти самолеты означает лишить наши внутренние перевозки, дело даже не в международных перевозках, возможности летать по всей нашей стране. У нас собственного авиапарка недостаточно», — отметил политолог.

Он пояснил, что именно поэтому все эти вопросы так глубоко прорабатывались, и в конечном итоге требовалось принципиальное решение президента Российской Федерации на таком уровне, чтобы всем было понятно, насколько серьезно Россия относится к этому.

«Мы ставили в известность лизингодателей о том, что не собираемся разрушать их бизнес, готовы выкупать самолеты и искать формы поставок запчастей. Но был совершен еще один недружественный шаг. Самолеты, которые находятся на территории РФ, но их владельцами пока являются лизинговые компании, вычеркнули из регистрационных реестров. И мы были вынуждены срочно создавать свой список по российскому регистру», — добавил Баширов.

Эксперт подчеркнул, что эта ситуация требовала принципиально новой системы построения регулирования внутренних авиаперевозок.

«Сегодня президент и сказал, что стартует эта система, будут дотироваться внутренние перевозки не за счет граждан и необходимо предпринять меры, чтобы качество самолетов сохранялось с точки зрения полетной годности. А также вести переговоры с лизинговыми компаниями о том, чтобы найти компромиссное решение», — заключил он.

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