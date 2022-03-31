Врач назвала симптомы, которые могут указывать на онкогинекологическое заболевание

Вирус папилломы человека (ВПЧ) в большинстве случаев является причиной развития онкогинекологических заболеваний: рака шейки матки, а также опухолей половых губ и влагалища, рассказала «Газете.Ru» заведующая отделением брахитерапии в Институте Ядерной Медицины, онколог, доктор медицинских наук Ольга Кравец.

«Но в совокупности есть целый ряд и других факторов: раннее начало половой жизни у девочек, частая смена половых партнеров, большое количество абортов, воспалительные заболевания женской половой сферы, нарушение менструальной функции, что ведет к гормональным нарушениям, курение. Психоэмоциональные факторы тоже играют свою отрицательную роль», – объяснила эксперт.

По словам Кравец, указывать на онкогинекологические заболевания и опухолевый процесс могут несколько тревожных симптомов.

«Кровянистые выделения из половых путей в середине менструального цикла (так называемые ациклические кровотечения), или во время менопаузы у женщин старшего возраста. Выделения из половых путей с неприятным запахом, боли внизу живота, поясничной области, увеличение в объеме живота, потеря в весе», – рассказала врач. К сожалению, в таких ситуациях уже формируется достаточно запущенный опухолевый процесс.

Среди главных причин роста заболеваемости и смертности от онкогинекологических заболеваний Кравец выделяет низкую обращаемость женщин к врачам, отсутствие знаний о своем «женском» здоровье или просто оттягивание похода к врачу из-за страха, а также отсутствие скрининговых программ выявления онкопатологии на ранних стадий и отсутствие просветительской деятельности о важности профилактических осмотров.

«Возможно, введение диспансеризации для населения позволит улучшить проблему выявления онкозаболеваний, но это пока не очень меняет проблему в целом. Также можно отметить и недостаточную компетентность врачей первичного звена в знаниях проявления онкопатологии, а также чрезмерно долгий период обследования, порой до нескольких месяцев ожидания различных методов диагностики, а также некорректное назначение вида и этапов лечения», – констатировала онколог.

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