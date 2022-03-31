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Эксперт Зюзин развеял миф о вреде синтетических витаминов

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Витамины, созданные в лабораторных условиях, имеют идентичный состав натуральным и оказывают одинаковое воздействие на организм человека, рассказал «Газете.Ru» эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин.

«Самые дешевые витамины — это синтетические витамины. Они такие же по своему составу, как и натуральные. Сказать, что синтетические опаснее, их применение грозит побочными эффектами, нельзя. Все витамины вызывают какой-либо негативный эффект только при передозировке», — сказал он.

Прием биологических добавок должен «быть в меру», согласно рекомендуемой врачом дозировке, добавляет Зюзин. При выборе из всего многообразия продукции на рынке не имеет смысла фокусироваться на покупке исключительно натуральных добавок.

«Тот же витамин А бывает животного, растительного и рекомбинантного происхождения, то есть его можно создать синтетически. И он будет абсолютно такой же, как органический», — добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что сфера производства биологически активных добавок развивается активно. Этому способствуют отсутствие необходимости проведения клинических испытаний продукции и, как следствие, для таких продуктов вывод на рынок является упрощенным.

Ранее «Газета.Ru» писала об опасности злоупотребления витаминами и БАДами.

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