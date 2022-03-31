Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21

Госдепартамент вновь призвал американцев покинуть Украину и Россию

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos

Гражданам США, находящимся на Украине или в России, следует немедленно покинуть эти страны. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге.

«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <…>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане немедленно покинули Россию и Украину», — сказал представитель Госдепартамента США.

Ранее посол США в России Джон Салливан призвал американских граждан немедленно уехать из РФ или продумать план, как они смогут обходиться без помощи посольства.

Американцам, которые решат отправиться на Украину, Госдепартамент рекомендовал составить завещание и план похорон. Также отправляющимся на Украину советуют оставить важные документы и контакты с близкими, а также «образцы ДНК у своего поставщика медицинских услуг на тот случай, если вашей семье будет необходимо получить к ним доступ».

22 февраля сотрудники посольства Соединенных Штатов, а также их коллеги из Австралии, переехавшие из Киева во Львов, покинули Украину.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+