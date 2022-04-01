Мужчина похвастался в соцсетях своим ограблением и был арестован

Житель США похвастался в соцсетях, что ограбил магазин Chanel, после чего был арестован полицией, сообщает Fox News. Теперь мужчине грозит до 40 лет тюрьмы.

30-летний Эрик Спенсер вместе с тремя подельниками зашел в магазин Chanel и начал срывать сумки с витрины. Когда к мужчине подбежал охранник, американец сделал вид, что достает из кармана пистолет, напугав сотрудника и заставив того отойти назад.

После ограбления мужчина начал хвастаться добычей в соцсетях и даже написал, что планирует открыть свой небольшой бутик, где будет продавать награбленное. Публикации Спенсера привлекли внимание правоохранительных органов — Эрик был арестован.

Мужчину признали виновным в сговоре с целью совершения ограбления и в грабеже — ему может грозить до 40 лет тюрьмы. Спенсеру вынесут приговор 30 июня, в полиции не сообщают, где сейчас находятся его подельники.

Ранее преступник пожаловался, что полицейские опубликовали в соцсетях его неудачное фото.