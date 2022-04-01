Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59

Вор, укравший телефон у дзюдоистки, был обезврежен на месте

Слушать
Остановить
close
100%
Newsflash

Вор в Бразилии попытался украсть у женщины телефон, но быстро поплатился за это, пишет LADBible. Он не подозревал, что его жертва работает тренером по дзюдо.

Женщина быстро обезвредила преступника с помощью удушающего приема, а потом повалила его на землю и стала ждать приезда полиции, пока за происходящим наблюдала удивленная толпа. Мужчина, поняв, что сопротивление бесполезно, спокойно лежал на асфальте.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов надели на мужчину наручники, после чего посадили в машину и увезли. Как сообщают очевидцы инцидента, люди начали радостно хлопать женщине.

В полиции не прокомментировали инцидент. О том, доказана ли вина мужчины и понесет ли он наказание, не сообщается.

Ранее в Англии полицейские поймали грабителя благодаря окурку, брошенному на месте преступления.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+