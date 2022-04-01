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66% россиян планируют искать дополнительный заработок

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Depositphotos

Число желающих подработать россиян увеличилось на треть, следует из результатов совместного исследования «Авито Работа» и сервиса временных исполнителей GigAnt, поступившего в «Газету.Ru».

Так, большинство россиян (66%) планирует искать подработку в ближайшие три месяца. При этом, только 37% имели опыт подработки за прошлые три месяца.

«Опрос показывает, что востребованность в подработке выросла в два раза. Дополнительную занятость ищут все: и работники цифровых профессий, и те, кто связан с физическим трудом», — сказал управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

Наибольшее количество заинтересованных в дополнительном заработке, по данным опроса, проживает в Екатеринбурге (74%), Казани (73%), Волгограде (71%), Ростове-на-Дону (70%) и Самаре (68%). В Москве 63% респондентов, планирующих в ближайшее время найти подработку, а в Петербурге таких оказалось 58%.

Особой популярностью временная занятость пользуется у молодого поколения (18–24 лет) — 74% рассматривают такой вариант. Половина (50%) респондентов планируют совмещать подработку с учебой, а треть (34%) — с основной работой.

Тем временем специализированные работные сервисы стали наиболее востребованным способом для поиска подработки: 52% россиян отдают предпочтение именно им. Другие варианты поиска — через друзей или коллег, через социальные сети, по итогам опроса, получили меньшую популярность (45% и 43%, соответственно).

Каждый пятый (22%) планирует мониторить сайты компаний для просмотра доступных вариантов подработки, а ещё 18% — доски объявлений в местах работы (магазины, кафе и т.д.). И 11% будут обращаться в Центры занятости своего региона проживания.

Самая популярная сфера для подработки — IT (20%). Она является лидером и среди всех возрастных групп. На втором месте расположилось строительство (15%). В индустрии красоты, ритейле или доставке хотели бы подработать 12% опрошенных россиян, а 11% — в такси. Сферы продуктового ритейла и общепита получили чуть меньше внимания — 8% и 9%, соответственно. Подработка в продуктовом ритейле интересует женщин (12% против 6% мужчин), и респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (16%).

В исследовании, которое проводилось методом онлайн-опроса в марте 2022 года, участвовали 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

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